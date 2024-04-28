У компанії «Київстар» звернулися до своїх абонентів з інформацією про зміни, які почнуть діяти вже найближчим часом – з 30 квітня, пише Politeka.net.
Так, стало відомо, що зміниться вартість роумінгових послуг для всіх абонентів Київстар, які перебувають в Монголії.
У «Київстар» підвищення цін пояснили підвищенням тарифів міжнародними партнерами компанії в ціїй країні.
Також у «Київстар» оприлюднили нові ціни. З 30 квітня Вихідні дзвінки на номери України та країни перебування, а також всі вхідні дзвінки будуть коштувати 150 грн/хв.
Зміниться і вартість SMS – за кожне повідомлення доведеться сплатити 15 гривень.
Вартість Інтернету - 20 грн/50 КБ.
Крім того, «Київстар» попередив, що також в Монголії не будуть доступними такі послуги: «Суперсила Роумінг», пакети «Ідеальний роумінг» та «Комфортний роумінг», а також «IoT Роумінг».
Нагадаємо, раніше у «Київстар» повідомили, що абоненти до 31 травня зможуть підключити акцію «Щасливий день» і користуватися безлімітним інтернетом всього за 1 грн.
Абонентам нагадали, що підключити акцію можна один раз на 7 днів.
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