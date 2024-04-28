В компании «Киевстар» обратились к своим абонентам с информацией об изменениях, которые начнут действовать в ближайшее время – с 30 апреля, пишет Politeka.net.
Так стало известно, что изменится стоимость роуминговых услуг для всех абонентов Киевстар, находящихся в Монголии.
В «Киевстар» повышение цен объяснили повышением тарифов международными партнерами компании в этой стране.
Также в «Киевстар» обнародовали новые цены. С 30 апреля исходящие звонки на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие вызовы будут стоить 150 грн/мин.
Изменится и стоимость SMS – за каждое уведомление придется оплатить 15 гривен.
Стоимость Интернета – 20 грн/50 КБ.
Кроме того, «Киевстар» предупредил, что также в Монголии не будут доступны следующие услуги: «Суперсила Роуминг», пакеты «Идеальный роуминг» и «Комфортный роуминг», а также «IoT Роуминг».
Напомним, ранее в «Киевстар» сообщили, что абоненты до 31 мая смогут подключить акцию «Счастливый день» и пользоваться безлимитным интернетом всего за 1 грн.
Абонентам напомнили, что подключить акцию можно раз в 7 дней.
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