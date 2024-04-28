Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила об изменениях стоимости – за некоторые услуги придется платить больше.

В компании «Киевстар» обратились к своим абонентам с информацией об изменениях, которые начнут действовать в ближайшее время – с 30 апреля, пишет Politeka.net.

Так стало известно, что изменится стоимость роуминговых услуг для всех абонентов Киевстар, находящихся в Монголии.

В «Киевстар» повышение цен объяснили повышением тарифов международными партнерами компании в этой стране.

Также в «Киевстар» обнародовали новые цены. С 30 апреля исходящие звонки на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие вызовы будут стоить 150 грн/мин.

Изменится и стоимость SMS – за каждое уведомление придется оплатить 15 гривен.

Стоимость Интернета – 20 грн/50 КБ.

Кроме того, «Киевстар» предупредил, что также в Монголии не будут доступны следующие услуги: «Суперсила Роуминг», пакеты «Идеальный роуминг» и «Комфортный роуминг», а также «IoT Роуминг».

Напомним, ранее в «Киевстар» сообщили, что абоненты до 31 мая смогут подключить акцию «Счастливый день» и пользоваться безлимитным интернетом всего за 1 грн.

Абонентам напомнили, что подключить акцию можно раз в 7 дней.

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