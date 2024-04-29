Изменения, о которых телекоммуникационная компания Киевстар предупредила своих абонентов, начнут действовать уже на этой неделе.

Компания «Киевстар» сообщила своим абонентам об еще одних изменениях.

Уже с 1 мая они состоятся в Суперсиле Домашний Интернет для некоторых подписчиков.

«С 1 мая Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов предоплаты ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться», - предупредили в «Киевстар».

В «Киевстар» также напомнили абонентам, что каждый может выбрать один из тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, куда включены сразу три услуги: мобильная связь, Домашний Интернет и ТВ-пакет.

«Линейка ВСЕ ВМЕСТЕ позволяет экономить до 50% стоимости всех трех услуг по сравнению со стоимостью оплаты каждой отдельно и оплачивать тариф одним платежом», - объяснили в «Киевстар».

Напомним, что ранее Киевстар предупредил о повышении цен на услуги. Для некоторых тарифов предоплаты они произошли уже с 9 апреля.

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов, а также для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе цены вырастут с 1 мая.

Также в "Киевстар" сообщали, что в связи с повышением тарифов нашими международными партнерами в Монголии, изменится стоимость роуминговых услуг для всех находящихся в этой стране абонентов Киевстар.

Это произойдет 30 апреля.

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Также напомним, что "Киевстар" поставил абонентов перед неприятным фактом.