В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали інформацію, чи будуть зростати тарифи через підвищення цін ан електроенергію та інші економічні чинники.

Мобільний оператор «Київстар» нагадав про зміну деяких тарифів. Так, один з абонентів компанії поцікавився у представників оператора, «чи планується підвищення вартості тарифів через підвищення вартості електроенергії та інші економічні чинники».

У «Київстар» підкреслили, що дійсно, «зараз змінюють деякі тарифи». Зазначимо, що для деяких тарифів передплати ціни змінилися з 9 квітня, а для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів з 1 травня.

Також з 1 травня доведеться платити більше абонентам Домашнього Інтернету та лінійки Все разом. У «Київстар» підкреслювали, що вони довго утримувалися від цього кроку, але вимушені реагувати на економічну ситуацію в країні і, відповідно, переглянути умови тарифних планів.

«При стрімкому зростанні цін в Україні й інфляції в 26,6% від початку війни - це вимушений крок», - підкреслювали у «Київстар».

Однак можливість зекономити у абонентів «Київстар» все ж таки є. Так, вони мужть вибрати один із тарифів ВСЕ РАЗОМ, куди включено одразу три послуги: мобільний зв’язок, Домашній Інтернет та ТВ-пакет.

«Лінійка ВСЕ РАЗОМ дозволяє економити до 50% вартості всіх трьох послуг, порівняно із вартістю оплати кожної окремо та оплачувати тариф одним платежем», - підкреслюють у «Київстар».

Крім того, мобільний оператор попереджав, що з 1 травня Суперсила Домашній Інтернет буде доступною для тарифів передплати ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила, а для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься.

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