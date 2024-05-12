Кожен користувач смартфону має доступ до дуже корисної функції, яка, окрім іншого, може врятувати від деяких проблем.

Мова йде про «чорний список», пише Politeka.net.

Такою функцією радять абонентам користуватися і у компанії «Lifecell».

Свою заяву стосовно «чорного списку» на смартфоні у «Lifecell» зробили, реагуючи на скаргу абонента стосовно дзвінків нібито шахраїв з озвученого ним номера.

«… Телефонують шахраї по декілька разів на день пропонують якесь казіно. Хочу дізнатись кому належить цей номер, щоб вони убрали мій зі своєї бази. Якщо не можете надать таку інфорамацію то надайте електронну поштову скриньку для офіційних звернень громадян».

У «Lifecell» повідомили, що не мають можливості озвучувати інформацію, кому належить номер, з якого абонент отримує дзвінки. Однак у компанії є рекомендації щодо безпеки номера самого абонента.

В «Lifecell» закликають користувачів смартфонів не вводити номер свого мобільного на підозрілих сайтах, не переходити за посиланнями, які надіслані в SMS з невідомого/ короткого номера, а також не відповідати на провокаційні SMS, надіслані з невідомого номера, якщо не впевнені твердо в їх достовірності.

«Уважно читайте анкети, де прописані умови відправки вам рекламних повідомлень, підписуючись під такими угодами, ви добровільно підписуєтеся на отримання спаму; пам’ятайте про базові правила користування відкритими wi-fi мережами та ін. ресурсами в мережі Інтернет» - попереджают в «Lifecell».

Крім того, користувачів смартфонами закликають не розголошувати персональні дані та дані по своєму номеру стороннім особам.

«Рекомендуємо занести номери, що Вам надокучають, до "чорного списку" на рівні Вашого пристрою», - підкреслили в «Lifecell».

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