Далеко не всі дзвінки можуть доставляти радість, а деякі з них і зовсім небезпечні, тому коли є номер телефону, з якого не хочеться отримувати виклики, їх можна додати до «чорного списку».

Є кілька способів додати номер до «чорного списку» , пише Politeka.net. Наприклад, можна скористатися наявними інструментами операційної системи. Також можна скористатися сторонніми додатками - проте до їхнього вибору варто ставитись відповідально.

Крім того, допомогти позбавитися небажаних дзвінків можуть і мобільні оператори.

Для того, щоб заблокувати номер на Android необхідно відкрити програму «Телефон», торкнутися «Ще» та «Журнал дзвінків». Потім необхідно вибрати дзвінок з номера, який має опинитися в «чорному списку» та натиснути Заблокувати-повідомити про спам.

Як додати номер до "чорного списку" на Android.

Якщо потрібно заблокувати дзвінки з невідомих номерів, слід також відкрити програму «Телефон», торкнутися «Ще», далі «Установки» та «Заблоковані номери» та увімкнути параметр «Невідомі номери».

Таким чином, блокуватимуться дзвінки з прихованих і невизначених номерів, однак, що важливо, як і раніше, буде можливість отримувати виклики від тих людей, яких немає в контактах.

Як додати номер до "чорного списку" на Android.

Якщо ж буде дзвонити людина, номер якої знаходиться в «чорному списку», телефон відразу відхиляє виклик. У журналі такий дзвінок буде позначений як пропущений.

А повідомлення від номерів у «чорному списку» відображатимуться в окремій папці.

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