Далеко не все звонки могут доставлять радость, а некоторые из них и вовсе опасны, поэтому, когда есть номер телефона, с которого не хочется получать вызовы, их можно добавить в «черный список».

Есть несколько способов добавить номер в «черный список», пишет Politeka.net. Например, можно воспользоваться уже имеющимися инструментами операционной системы. Также можно воспользоваться сторонними приложениями - однако к их выбору стоит относиться ответственно.

Кроме того, помочь избавиться от нежелательных звонков могут и мобильные операторы.

Для того, чтобы заблокировать номер на Android необходимо открыть приложение «Телефон», коснуться «Еще» и «Журнал звонков». Затем необходимо выбрать вызов с номера, который должен оказаться в «черном списке» и нажать Заблокировать-сообщить о спаме.

Как добавить номер в "черный список" на Android.

Если есть необходимость заблокировать звонки с неизвестных номеров, то также следует открыть приложение «Телефон», коснуться «Еще», далее «Настройки» и «Заблокированные номера» и включить параметр «Неизвестные номера».

Таким образом будут блокироваться звонки со скрытых и неопределяемых номеров, однако, что важно – по-прежнему будет возможность получать вызовы от тех людей, которых нет в контактах.

Как добавить номер в "черный список" на Android.

Если же будет звонить человек, чей номер находится в «черном списке», телефон сразу отклонит вызов. В журнале такой звонок будет помечен как пропущенный.

А сообщения от номеров в «черном списке» будут отображаться в отдельной папке.

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