Каждый владелец смартфона может добавить номера телефона в «черный список», но может случиться и такое, что по каким-то причинам именно ваш номер оказался среди нежелательных.

Узнать, что ваш номер телефона теперь в черном списке можно с помощью простых способов, пишет Politeka.net.

В частности, есть главные признаки такой ситуации. Например, ваш звонок может мгновенно сбрасываться или вы слышите короткие гудки во время звонков в течение нескольких дней.

Еще один признак того, что ваш телефон заблокирован – длинные гудки. Таким образом маскируется блокировка, чтобы звонящий абонент об этом не догадался.

А вот явный признак того, что ваш номер телефона оказался среди нежелательных – сообщение типа «Абонент, которому вы звоните, временно не принимает звонки».

Для того, чтобы окончательно понять, что ваш номер в черном списке можно воспользоваться функцией, которая есть у большинства смартфонов – антиопределитель номера.

Когда вы позвоните, человек получит звонок с пометкой «Неизвестный номер».

Данную услугу можно получить у мобильного оператора.

Однако самый простой и бесплатный метод, который поможет узнать, что ваш номер телефона в черном списке – позвонить по телефону с другого.

Кстати, существуют также способы, как узнать номер, если он не определился на экране телефона.

Один из них – зайти в личный кабинет мобильного оператора и заказать детализацию звонков.

В большинстве случаев вы увидите номер телефона. Если номера нет, то, скорее всего, вызов был у людей, использующих особенности IP-телефонии.

А вот увидеть свой «черный список» можно в разделе «Контакты». Заблокированные контакты больше не смогут звонить или отправлять сообщения.

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