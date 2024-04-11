Узнать, что ваш номер телефона теперь в черном списке можно с помощью простых способов, пишет Politeka.net.
В частности, есть главные признаки такой ситуации. Например, ваш звонок может мгновенно сбрасываться или вы слышите короткие гудки во время звонков в течение нескольких дней.
Еще один признак того, что ваш телефон заблокирован – длинные гудки. Таким образом маскируется блокировка, чтобы звонящий абонент об этом не догадался.
А вот явный признак того, что ваш номер телефона оказался среди нежелательных – сообщение типа «Абонент, которому вы звоните, временно не принимает звонки».
Для того, чтобы окончательно понять, что ваш номер в черном списке можно воспользоваться функцией, которая есть у большинства смартфонов – антиопределитель номера.
Когда вы позвоните, человек получит звонок с пометкой «Неизвестный номер».
Данную услугу можно получить у мобильного оператора.
Однако самый простой и бесплатный метод, который поможет узнать, что ваш номер телефона в черном списке – позвонить по телефону с другого.
Кстати, существуют также способы, как узнать номер, если он не определился на экране телефона.
Один из них – зайти в личный кабинет мобильного оператора и заказать детализацию звонков.
В большинстве случаев вы увидите номер телефона. Если номера нет, то, скорее всего, вызов был у людей, использующих особенности IP-телефонии.
А вот увидеть свой «черный список» можно в разделе «Контакты». Заблокированные контакты больше не смогут звонить или отправлять сообщения.
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