Мобільний оператор «Київстар» повідомив українцям новину, яка стосується також абонентів інших операторів.

В телекомунікаційній компанії «Київстар» розповіли про послугу, за яку сплачувати гроші не доведеться, пише Politeka.net.

Йдеться про перший півфінал «Євробачення 2024», який транслюватиметься 7 травня о 22.00 і переглянути його можна будет на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ

«Без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера», - розповіли у «Київстар».

Саме сьогодні, 7 травня, стане відомо, чи пройдуть alyona alyona & Jerry Heil у фінал "Євробачення-2024".

«Подія транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура. Київстар ТБ надає вільний доступ для авторизованих користувачів», - розповіли у «Київстар».

Після трансляції глядачі зможуть переглянути подію також і в записі на платформі.

Для того, щоб авторизуватись і отримати доступ до трансляції «Євробачення-2024» на Київстар ТБ необхідно просто ввести свій номер телефону у відповідному полі.

У «Київстар» також підкреслили, що переглядати контент на Київстар ТБ з одного акаунту можна одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці.

Нагадаємо, «Євробачення-2024» цього року проходить у місті Мальме, що у Швеції. У першому півфіналі, окрім України, також виступлять Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

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