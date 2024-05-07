Мобильный оператор «Киевстар» сообщил украинским новость, которая касается также абонентов других операторов.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» рассказали об услуге, за которую платить деньги не придется, пишет Politeka.net.

Речь идет о первом полуфинале «Евровидения 2024», который будет транслироваться 7 мая в 22.00 и просмотреть его можно будет на платформе кино и телевидения.

"Без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера", - рассказали в "Киевстар".

Именно сегодня, 7 мая, станет известно, пройдут ли alyona alyona & Jerry Heil в финал "Евровидения-2024".

«Событие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Суспільне Культура. Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей», - рассказали в «Киевстар».

После трансляции зрители могут просмотреть событие также и в записи на платформе.

Для того, чтобы авторизироваться и получить доступ к трансляции «Евровидение-2024» на Киевстар ТВ необходимо просто ввести номер телефона в соответствующем поле.

В «Киевстар» также подчеркнули, что просматривать контент на Киевстаре ТВ с одного аккаунта можно одновременно на 5 устройствах: смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке и ТВ-приставке.

Напомним, «Евровидение-2024» в этом году проходит в городе Мальме в Швеции. В первом полуфинале, кроме Украины, также выступят Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург.

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