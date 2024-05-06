Мобільний оператор «Київстар» повідомив про чергові зміни, які набули чинності для деяких абонентів вже з 1 травня.

У «Київстар» оголосили, що з 1 травня скасовується плата за одну з послуг мобільного оператора, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення.

Мова йде про послугу Окремі рахунки.

«З 1 травня 2024 року скасовується плата за послугу Окремі рахунки для бізнес-клієнтів», - йдеться у повідомленні.

У «Київстар» наголосили, що відтепер вартість послуги входить у щомісячну абонентську плату за тарифним планом, яким користується абонент — працівник компанії.

У компанії також нагадали, що послуга Окремі рахунки дозволяє розподіляти та сплачувати службові мобільні витрати — з корпоративного рахунку, а особисті — з персонального рахунку працівника.

Для того, щоб підключити цю послугу необхідно подати заяву в магазині Київстар в присутності координатора і абонента, з яким буде укладено договір на обслуговування персонального особового рахунку.

«Якщо персональний рахунок реєструється на юридичну особу, достатньо подати лише заяву», - пояснюють у «Київстар».

Нагадаємо також про ще одні зміни з 1 травня для абонентів «Київстар» - Суперсила Домашній Інтернет буде доступною для тарифів передплати ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила, а от для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься.

Останні новини України:

Ціна зміниться: "Київстар" пояснив абонентам, чому платити доведеться ще більше.

Дуже небезпечні SMS: у "Київстар" звернулися до абонентів.

Зросте до 10 разів: "Київстар" після підвищення тарифів готує нові зміни для абонентів.