Мобільний оператор «Київстар» засмутив своїх абонентів новими тарифами. Для деяких варість послуг зросла дуже суттєво. Зокрема, на тариф «Все разом. Щедрий», у якому домашній Інтернет та мобільний зв’язок
«А на честь якого свята ви підняли тариф Все разом. Щедрий» Classic зразу на 50% ? Не на 5%, не на 10%, і не на 20 чи 25.. А зразу на 50%.... Чого ж там дрібницями займатись....», - поскаржився один з абонентіві на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.
У «Київстар» знайшли абоненту пояснення.
«Це необхідно для того, щоб мати змогу підтримувати роботу та якісне обслуговування мережі, модернізувати та розширювати гігабітну швидкість інтернету», - повідомили у «Київстар».
Представниця мобільного оператора також зазначила, що для абонентів тарифів ВСЕ РАЗОМ, де однією з частин тарифу є ТВ-пакет, перегляд цін необхідний, щоб поповнювати бібліотеку легальним контентом та інвестувати кошти в український дубляж, а також продовжувати інвестувати в енергонезалежність послуги Домашній Інтернет.
Крім того, у «Київстар» підкреслили, що в найближчі 2 роки компанія інвестує в розвиток телеком-інфраструктури України 600 млн доларів США.
«Але якщо вам не підходить нові умови вашого тарифного плану, ви можете самостійно ознайомитись з нашими актуальними пропозиціями на офіційному сайті або в додатку Мій Київстар», - запевнили у «Київстар».
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