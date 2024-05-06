У телекомунікаційній компанії «Київстар» пояснили, кого з абонентів торкнулося нове подорожчання – одразу на 50%.

Мобільний оператор «Київстар» засмутив своїх абонентів новими тарифами. Для деяких варість послуг зросла дуже суттєво. Зокрема, на тариф «Все разом. Щедрий», у якому домашній Інтернет та мобільний зв’язок

«А на честь якого свята ви підняли тариф Все разом. Щедрий» Classic зразу на 50% ? Не на 5%, не на 10%, і не на 20 чи 25.. А зразу на 50%.... Чого ж там дрібницями займатись....», - поскаржився один з абонентіві на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» знайшли абоненту пояснення.

«Це необхідно для того, щоб мати змогу підтримувати роботу та якісне обслуговування мережі, модернізувати та розширювати гігабітну швидкість інтернету», - повідомили у «Київстар».

Представниця мобільного оператора також зазначила, що для абонентів тарифів ВСЕ РАЗОМ, де однією з частин тарифу є ТВ-пакет, перегляд цін необхідний, щоб поповнювати бібліотеку легальним контентом та інвестувати кошти в український дубляж, а також продовжувати інвестувати в енергонезалежність послуги Домашній Інтернет.

Крім того, у «Київстар» підкреслили, що в найближчі 2 роки компанія інвестує в розвиток телеком-інфраструктури України 600 млн доларів США.

«Але якщо вам не підходить нові умови вашого тарифного плану, ви можете самостійно ознайомитись з нашими актуальними пропозиціями на офіційному сайті або в додатку Мій Київстар», - запевнили у «Київстар».

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