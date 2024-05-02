Дорожчі тарифи стали для деяких абонентів «Київстар» справжньою несподіванкою, пише Politeka.net.

На офіційній сторінці «Київстар» у Facebook дехто скаржиться, що дізналися, що їх переведено на інший тариф випадково.

«Що за чергове підвищення тарифів в тихаря та без попередження? Зв'язався із підтримкою зовсім по іншому питанню і абсолютно випадково дізнався, що із сьогоднішнього дня виявляється підняли оплату! Жодних розсилок або попереджень не було! причому змінили не на дешевший, який є в наявності, а на дорожчий!», - поскаржився абонент «Київстар».

За словами чоловіка, на інший тариф, більш дешевий, перейти можна, але є нюанс.

«На дешевший виявляється таки можна перейти, АЛЕ вже лише через місяць! реально там ох.ініли вкрай? чому не попередити заздалегідь, щоб люди ознайомились із наявними пакетами та обрали підходящий, а втихаря та примусово перевели на більш дорогий!», - обурюється чоловік.

У «Київстар» запевнили, що попередження про зміни у тарифах були.

«Інформування абонентів здійснюється відповідно до закону «Про телекомунікації» - не пізніше ніж за 7 днів до змін… Інформування відбувалося в смс, на сайті Київстар, в голосовому меню», - запевнили у «Київстар».

Також в компанії пояснили, що для того, щоб прослухати голосове меню не потрібно заходити на сайт, а треба зателефонувати на 466.

«Якщо звернутися до оператора, він може підказати, коли саме надходило смс», - також повідомили у «Київстар».

Нагадаємо, що для деяких абонентів «Київстар» вартість тарифів зросла вже з 9 квітня. Для інших – з 1 травня.

Останні новини України:

Номер телефону можуть вкрасти: у "Київстар" попередили всіх абонентів.

Як захистити особисту інформацію в телефоні.

Знімають оплату за послуги, які не замовлялись: "Vodafone" потрапив у новий скандал.