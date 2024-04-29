Абоненти мобільного оператора «Vodafone» скаржаться на якість послуг, погрожують піти до іншого оператора і розповідають, як «три місяці безкоштовно» перетворилися на «не вистачає грошей на рахунку».

Так, один з абонентів «Vodafone» повідомив про повну відсутність Інтернету, пише Politeka.net.

«Як змусити працювати ваш мобільний інтернет у Харкові? Блекауту навіть нема, але інтернету нема повністю. Думаю треба ще подорожчання, щоб знов зробити фейкову модернізацію типа під блекаути», - поскаржився клієнт на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.

«Підтверджую, мобільний інтернет в Харкові і в районі міста поганий», - повідомив ще один абонент.

У компанії пообіцяли розібратися у ситуації.

Також «Vodafone» звинуватили у «грабіжництві». Мовляв, знімається оплата за послуги, які не замовлялися.

«Я ваш контрактний клієнт уже понад 20 років. Ще з тих часів, коли компанія мала іншу назву. Але такого дніща, як це відбувається зараз з вашими послугами, за весь час користування я не бачила! Ви перетворилися в грабіжників! Ви почали знімати плату за послуги, які я не замовляла. При тому, що у мене тариф оплачено на рік вперед! З'явилося стійке бажання перейти до іншого оператора», - розповіла жінка на сторінці «Vodafone».

Відповідаючи на скаргу, у компанії також пообіцяли розбіратися, що сталося.

Ще один клієнт розповів, як у компанії «Vodafone» не змогли виконати те, що нібито обіцяли.

«В жодному разі не ведіться. Батьки вирішили без мене підключити. Пообіцяли три місяці безкоштовно. Через пів дня інтернет зник. По телефону сказали, що не вистачає грошей на рахунку. Потрібно внести 46 гривень. На другий дзвінок 142 гривні. На третій 39. Потім сказали заявку прийняли. Їх помилка. Розгляд протягом трьох днів. Зараз розриваємо договір. Але вони відразу починають розповідати, що це буде складно. Розірвання через кабінет. Пристрій потрібно відправити НП. Я наполегливо рекомендую подумати перш ніж підписуватись на авантюру», - повідомив чоловік у коментарях до повідомлення «Vodafone» щодо технології, як підключити Wi-Fi, коли нема світла.

У «Vodafone» запевнили, що компанія готова визнавати помилки і якщо виникли складнощі з акцією для нових підключень, то їх усувають, а також запропонували обуреному клієнту звернутись в особисті повідомлення для подальшої консультації.

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