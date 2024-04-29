Абоненты мобильного оператора "Vodafone" жалуются на качество услуг, угрожают пойти к другому оператору и рассказывают, как "три месяца бесплатно" превратились в "не хватает денег на счету".

Так, один из абонентов Vodafone сообщил о полном отсутствии Интернета, пишет Politeka.net.

"Как заставить работать ваш мобильный интернет в Харькове? Блэкаута даже нет, но интернета нет полностью. Думаю, нужно еще подорожание, чтобы снова сделать фейковую модернизацию типа под блэкауты», - посетовал клиент на официальной странице Vodafone в Facebook.

«Подтверждаю, мобильный интернет в Харькове и в районе города плохой», – сообщил еще один абонент.

В компании пообещали разобраться в ситуации.

Также Vodafone обвинили в "грабительстве". Мол, снимается оплата за услуги, которые не заказывались.

«Я ваш контрактный клиент уже больше 20 лет. Еще с тех пор, когда компания имела другое название. Но такого днища, как это происходит сейчас с вашими услугами, за все время пользования я не видела! Вы превратились в грабителей! Вы начали снимать оплату за услуги, которые я не заказывала. При том, что у меня тариф оплачен на год вперед! Появилось стойкое желание перейти к другому оператору», – рассказала женщина на странице «Vodafone».

Отвечая на жалобу, в компании также пообещали разобраться в том, что произошло.

Еще один клиент рассказал, как в компании "Vodafone" не смогли выполнить то, что якобы обещали.

«Ни в коем случае не ведитесь. Родители решили без меня подключить. Пообещали три месяца бесплатно. Через пол дня интернет исчез. По телефону сказали, что не хватает денег на счету. Необходимо внести 46 гривен. На второй звонок 142 гривны. На третьем 39. Затем сказали заявку приняли. Их ошибка. Разбирательство в течение трех дней. Сейчас расторгаем договор. Но они сразу начинают говорить, что это будет сложно. Разрыв через кабинет. Устройство нужно отправить НП. Я настоятельно рекомендую подумать, прежде чем подписываться на авантюру», - сообщил мужчина в комментариях к сообщению «Vodafone» о технологии, как подключить Wi-Fi, когда нет света.

В Vodafone заверили, что компания готова признавать ошибки и если возникли сложности с акцией для новых подключений, то их устраняют, а также предложили возмущенному клиенту обратиться в личные сообщения для дальнейшей консультации.

Последние новости Украины:

"Киевстар" поставил абонентов перед неприятным фактом.

Подключение eSim вместо Sim: в "Lifecell" раскрыли абонентам, что изменилось.

Новые проблемы связи: "Киевстар" сообщил абонентам, как не платить.