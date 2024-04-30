На користувачів мобільного зв’язку чатують різні небезпеки і одна з них - крадіжка номера телефону.

Так, негідники можуть дистанційно отримати доступ до чужої sim-картки і як наслідок отримати доступ до онлайн-банкінгу та іншої приватної інформації, пише Politeka.net.

Мобільний оператор «Київстар» попереджає своїх клієнтів, що мобільний номер – це ще й доступ до важливих даних. Саме тому шахраї намагаютсья ними заволодіти.

«Якщо телефонує незнайомець і просить натиснути комбінацію цифр, не робіть цього», - закликають у «Київстар.

Також абонентів просять ні в якому разі не передавати жодної інформації про банківські картки та рахунки за запитом незнайомця.

Щоб негідники не скористалися особистою інформацією, у «Київстар» радять клієнтам встановлювати PIN-код на SIM-карту та пароль блокування телефону.

«Аби вберегти свій мобільний номер від шахраїв, що прив'язаний до інтернет-банкінгу, перейдіть на контракт або зареєструйте свій номер на паспорт — це можна зробити у будь-якому магазині Київстар», - радять у компанії.

Крім того, у «Київстар» наголошують на небезпеці передавати телефон у руки незнайомцям.

Також у «Київстар» розповіли, що робити, якщо уникнути неприємностей не вдалося.

«Якомога швидше повідомити про те, що сталося, в правоохоронні органи за тел. 102 та в Київстар за номером 0 800 300 466», - кажуть у «Київстар.

У компанії також повідомили, що якщо після своєчасного звернення на рахунку негідника буде знайдено кошти потерпілого, то його рахунок заблокують, а гроші повернуть на рахунок постраждалого.

«Якщо коштів на рахунку не буде, щоб повернути їх, потрібне відповідне рішення суду», - пояснили в «Київстар».

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