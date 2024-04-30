Пользователей мобильной связи подстерегают различные опасности и одна из них – кража номера телефона.

Так, негодяи могут дистанционно получить доступ к чужой sim-карте и как следствие получить доступ к онлайн-банкингу и другой частной информации, пишет Politeka.net.

Мобильный оператор Киевстар предупреждает своих клиентов, что мобильный номер – это еще и доступ к важным данным. Именно поэтому мошенники пытаются ими завладеть.

«Если звонит по телефону незнакомец и просит нажать комбинацию цифр, не делайте этого», - призывают в "Киевстар".

Также абонентов просят ни в коем случае не передавать никакой информации о банковских картах и ​​счетах по запросу незнакомца.

Чтобы негодяи не воспользовались личной информацией, в «Киевстар» советуют клиентам устанавливать PIN-код на SIM-карту и пароль блокировки телефона.

«Чтобы уберечь свой мобильный номер от мошенников, привязанный к интернет-банкингу, перейдите на контракт или зарегистрируйте свой номер на паспорт – это можно сделать в любом магазине Киевстар», – советуют в компании.

Кроме того, в «Киевстар» подчеркивают опасность передавать телефон в руки незнакомцам.

Также в «Киевстаре» рассказали, что делать, если избежать неприятностей не удалось.

«Как можно бістрее сообщить о случившемся в правоохранительные органы по тел. 102 и в Киевстаре по номеру 0 800 300 466», - говорят в "Киевстар".

В компании также сообщили, что если после своевременного обращения на счету негодяя будут найдены средства потерпевшего, то его счет заблокируют, а деньги вернут на счет пострадавшего.

«Если средств на счете не будет, чтобы вернуть их, нужно соответствующее решение суда», – объяснили в «Киевстаре».

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