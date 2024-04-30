Зловмисники завжди знаходять нові способи доступу до вашої особистої інформації через атаки фішингу, тому важливо знати, що може захистити ваші особисті дані і допомогти уникнути потенційних загроз, пов'язаних з фішингом.

Ваші особисті дані, такі як паролі, номери кредитних карток або інші конфіденційні відомості можуть бути в небезпеці. Це може призвести до серйозних наслідків, таких як втрата грошей, порушення конфіденційності або крадіжка особистої інформації.

Знаючи всі витівки шахраїв, ви вже не так наївно довірятимете, а це може зберегти ваші персональні дані, і ви можете уникнути потенційних загроз, пов'язаних з фішингом, особливо в наш час.

Схеми шахрайства від росіян

Українські користувачі соціальних мереж стали об'єктом активних дій ворога, який використовують різноманітні методи, включаючи фішинг, для збирання особистої інформації. Одним із найпоширеніших методів є публікація підозрілих повідомлень про можливі додаткові виплати або переваги, які заохочують користувачів взаємодіяти.

У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні така активність стає особливо небезпечною, оскільки може призвести до поширення дезінформації та порушення кібербезпеки.

Зловмисники постійно шукають нові шляхи для отримання доступу до вашої особистої інформації через атаки фішингу. Ось кілька порад, як захистити себе від цих погроз.

Перевіряйте посилання

Будьте особливо обачними щодо посилань, які ви отримуєте від незнайомих або підозрілих джерел. Уникайте натискання на них, особливо якщо вони виходять з рекламних оголошень на сумнівних сайтах.

Спільноти та групові чати

Будьте обережні з посиланнями, які надсилаються в групових чатах або спільнотах. Не відкривайте посилання від невідомих джерел без перевірки.

У Viber та інших месенджерах

Якщо ви підозрюєте, що посилання або реклама в спільноті є підозрілими, повідомте про це службу підтримки.

Відстежуйте адресу сайту та перевіряйте, чи виглядає він довіреним.

Не вводьте свої особисті дані, якщо ви не впевнені у безпеці сайту.

Через SMS

Нерідко зловмисники використовують SMS-повідомлення для надсилання фішингових повідомлень або дзвінків до дій. Наприклад, це може бути посилання на підроблену веб-сторінку або запит на надання особистої інформації.

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