Злоумышленники всегда находят новые способы доступа к вашей личной информации через фишинговые атаки, поэтому важно знать, что может защитить ваши личные данные и помочь избежать потенциальных угроз, связанных с фишингом.

Ваши личные данные, такие как пароли, номера кредитных карт или другие конфиденциальные сведения могут быть в опасности. Это может привести к серьезным последствиям, таким как потеря денег, нарушение конфиденциальности или кража личной информации.

Зная все проделки мошенников, вы уже не будете так наивно доверять, а это может сохранить ваши персональные данные, и вы можете избежать потенциальных угроз, связанных с фишингом, особенно в наше время.

Схемы мошенничества от россиян

Украинские пользователи социальных сетей стали объектом активных действий врага, который используют различные методы, включая фишинг, для сбора личной информации. Одним из самых распространенных методов является публикация подозрительных сообщений о возможных дополнительных выплатах или преимуществах, которые поощряют пользователей взаимодействовать.

В связи с нестабильной ситуацией в стране такая активность становится особенно опасной, поскольку может привести к распространению дезинформации и нарушению кибербезопасности.

Злоумышленники постоянно ищут новые пути для получения доступа к вашей личной информации через фишинговые атаки. Вот несколько советов, как защитить себя от этих угроз.

Проверяйте ссылки

Будьте особенно осмотрительны в отношении ссылок, которые вы получаете от незнакомых или подозрительных источников. Избегайте нажатия на них, особенно если они исходят из-под рекламных объявлений на сомнительных сайтах.

Сообщества и групповые чаты

Будьте осмотрительны со ссылками, которые присылаются в групповых чатах или сообществах. Не открывайте ссылки от неизвестных источников без проверки.

В Viber и других мессенджерах

Если вы подозреваете, что ссылки или реклама в сообществе являются подозрительными, сообщите об этом в службу поддержки.

Отслеживайте адрес сайта и проверяйте, выглядит ли он доверенным.

Не вводите свои личные данные, если вы не уверены в безопасности сайта.

Через SMS

Нередко злоумышленники используют SMS-сообщения для отправки фишинговых сообщений или вызовов к действиям. Например, это может быть ссылка на поддельную веб-страницу или запрос на предоставление личной информации.

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