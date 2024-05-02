Более дорогие тарифы стали для некоторых абонентов «Киевстар» настоящей неожиданностью, пишет Politeka.net.

На официальной странице «Киевстар» в Facebook жалуются, что узнали, что они переведены на другой тариф случайно.

"Что за очередное повышение тарифов у тихаря и без предупреждения? Связался с поддержкой совсем по другому вопросу и совершенно случайно узнал, что с сегодняшнего дня оказывается поднята плата! Никаких рассылок или предупреждений не было! причем сменили не на более дешевый, который есть в наличии, а на более дорогой!" , – пожаловался абонент «Киевстар».

По словам мужчины, на другой тариф, более дешевый, перейти можно, но есть нюанс.

«На более дешевый оказывается таки можно перейти, НО уже только через месяц! Реально там ох.енели крайне? почему не предупредить заранее, чтобы люди ознакомились с имеющимися пакетами и выбрали подходящий, а тише и принудительно перевели на более дорогой!», - возмущается мужчина.

В «Киевстар» заверили, что предупреждения об изменениях в тарифах были.

«Информирование абонентов осуществляется в соответствии с законом «О телекоммуникациях» – не позднее чем за 7 дней до изменений… Информирование происходило в смс, на сайте Киевстара, в голосовом меню», - заверили в «Киевстаре».

Также в компании объяснили, что для того чтобы прослушать голосовое меню не нужно заходить на сайт, а нужно позвонить на 466.

«Если обратиться к оператору, он может подсказать, когда именно поступало смс», – также сообщили в «Киевстаре».

Напомним, что для некоторых абонентов "Киевстар" стоимость тарифов выросла уже с 9 апреля. Для других – с 1 мая.

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