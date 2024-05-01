У телекомунікаційній компанії «Київстар» відповіли обуреним клієнтам, принесли вибачення і пояснили, що відбувається.

Абоненти «Київстар» скаржаться на проблеми з обслуговуванням, пише Politeka.net. Люди повідомляють, що не можуть з’вязатися з представниками компанії.

«Хтось знає, що у «Київстар» з підтримкою? Ніде неможливо достукатися»,

«Плата за тариф знята о 00.06 сьогодні. А о 3.30 перестав працювати домашній інтернет. Бот Зоряна в діалозі не реагує,дозвонитися у службу підтримки неможливо,бо всі оператори зайняті. Як вирішити питання? Зателефонувала дівчина з номера …. з підтримки,не вислухавши мене до кінця сказала дзвонити на 460 та кинула трубку, мене і слухати далі не стала. Де манери елементарного виховання у ваших співробітників? Кидати трубку це нормально?

Якщо у вас проблеми з наданням певних послуг-повідомте про це абонентів,які вам вчасно сплачують гроші…»,

«Київстар, а що з сервісом?.. До оператора не додзвонитися, мій Київстар пропонує тільки чат-бот, який не може надати відповідь, а потім пишете, що заблокована можливість звертатися в довідкову службу…»,

«Знов продовжується ваша вакханалія … до ваших бісових операторів не додзвонишся, підсовуєте свого недолугого бота зоряну, тариф змінили, а обрати інший немає можливості, бо у вас якісь там помилки…», - масово скаржатсья абоненти «Київстар» на сторінці оператора у Facebook.

У компанії відреагували на скарги вибачились і назвали причину проблем:

«Наразі надходить багато звернень, тому час очікування відповіді збільшися. Приносимо вибачення за тимчасові незручності».

Також у «Київстар» повідомили, що через велику кількість звернень від абонентів лінії підтримки можуть бути зайняті.

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