В телекоммуникационной компании «Киевстар» ответили возмущенным клиентам, принесли извинения и объяснили, что происходит.

Абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы с обслуживанием, пишет Politeka.net.

Люди сообщают, что не могут связаться с представителями компании.

«Кто знает, что у «Киевстар» с поддержкой? Нигде невозможно достучаться»,

«Плата за тариф снята в 00:06 сегодня. А в 3:30 перестал работать домашний интернет. Бот Зоряна в диалоге не реагирует, дозвониться в службу поддержки невозможно, потому что все операторы заняты. Как решить вопрос? Позвонила девушка с номера…. из поддержки, не выслушав меня до конца сказала звонить на 460 и бросила трубку, меня и слушать дальше не стала. Где манеры элементарного воспитания у ваших сотрудников? Бросать трубку это нормально?

Если у вас проблемы с предоставлением определенных услуг - сообщите об этом абонентам, которые вовремя платят деньги…» ,

«Киевстар, а что с сервисом?.. К оператору не дозвониться, мой Киевстар предлагает только чат-бот, который не может ответить, а потом пишете, что заблокирована возможность обращаться в справочную службу…»,

«Снова продолжается ваша вакханалия… к вашим чертовым операторам не дозвонишься, подсовываете своего нелепого бота Зоряну, тариф сменили, а выбрать другой нет возможности, потому что у вас какие-то ошибки…» , - массово жалуются абоненты «Киевстар» на странице оператора в Facebook.

В компании отреагировали на жалобы, извинились и назвали причину проблем:

«В настоящее время поступает много обращений, поэтому время ожидания ответа увеличится. Приносим извинения за временные неудобства».

Также в «Киевстар» сообщили, что из-за большого количества обращений от абонентов линии поддержки могут быть заняты.

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