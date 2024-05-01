Об еще одних изменениях «Киевстар» объявил на своем официальном сайте, пишет Politeka.net.
Так, с 1 мая Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила.
«А для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться», - предупредили в «Киевстар».
Также в компании напомнили абонентам, что каждый может выбрать один из тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, куда включены сразу три услуги. Это мобильная связь, Домашний Интернет и ТВ-пакет.
Как отмечают в «Киевстар», линейка ВСЕ ВМЕСТЕ позволяет экономить до 50% стоимости всех трех услуг по сравнению со стоимостью оплаты каждой отдельно и оплачивать тариф одним платежом.
Напомним также, что с 30 апреля обновлены условия роуминга от "Киевстар" в Монголии.
Исходящие вызовы на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие вызовы будут стоить 150 грн/мин. Стоимость каждого SMS – 15 гривен. Интернет обойдется в 20 грн/50 КБ.
Кроме того, абонентам необходимо иметь в виду, что в этой стране не будут доступны услуги "Суперсила Роуминг", пакеты "Идеальный роуминг" и "Комфортный роуминг", а также "IoT Роуминг".
Также отметим, что в ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в Украину 600 миллионов долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах и развития новых технологий связи.
Последние новости Украины:
Начали снимать оплату за услуги, которые не заказывались: Vodafone попал в скандал.
"Киевстар" поставил абонентов перед неприятным фактом.
Подключение eSim вместо Sim: в "Lifecell" раскрыли абонентам, что изменится.