Абонентам мобильного оператора «Киевстар» необходимо иметь в виду, что с сегодняшнего дня начинают действовать очередные изменения – какие именно.

Об еще одних изменениях «Киевстар» объявил на своем официальном сайте, пишет Politeka.net.

Так, с 1 мая Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила.

«А для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться», - предупредили в «Киевстар».

Также в компании напомнили абонентам, что каждый может выбрать один из тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, куда включены сразу три услуги. Это мобильная связь, Домашний Интернет и ТВ-пакет.

Как отмечают в «Киевстар», линейка ВСЕ ВМЕСТЕ позволяет экономить до 50% стоимости всех трех услуг по сравнению со стоимостью оплаты каждой отдельно и оплачивать тариф одним платежом.

Напомним также, что с 30 апреля обновлены условия роуминга от "Киевстар" в Монголии.

Исходящие вызовы на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие вызовы будут стоить 150 грн/мин. Стоимость каждого SMS – 15 гривен. Интернет обойдется в 20 грн/50 КБ.

Кроме того, абонентам необходимо иметь в виду, что в этой стране не будут доступны услуги "Суперсила Роуминг", пакеты "Идеальный роуминг" и "Комфортный роуминг", а также "IoT Роуминг".

Также отметим, что в ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в Украину 600 миллионов долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах и ​​развития новых технологий связи.

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