В телекоммуникационной компании «Киевстар» объяснили, кого из абонентов затронуло новое подорожание – сразу на 50%.

Мобильный оператор «Киевстар» огорчил своих абонентов новыми тарифами. Для некоторых стоимость услуг выросла очень существенно. В частности, на тариф «Все вместе. Щедрый», в котором домашний Интернет и мобильная связь

«А в честь какого праздника вы подняли тариф Все вместе. Щедрый» Classic сразу на 50%? Не на 5%, не на 10%, и не на 20 или 25.. А сразу на 50%.... Чего там мелочами заниматься....», - пожаловался один из абонентов на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» нашли абоненту объяснение.

«Это необходимо для того, чтобы поддерживать работу и качественное обслуживание сети, модернизировать и расширять гигабитную скорость интернета», - сообщили в «Киевстар».

Представительница мобильного оператора также отметила, что для абонентов тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, где одной из частей тарифа является ТВ-пакет, пересмотр цен необходим, чтобы пополнять библиотеку легальным контентом и инвестировать средства в украинский дубляж, а также продолжать инвестировать в энергонезависимость услуги Домашний Интернет.

Кроме того, в «Киевстар» подчеркнули, что в ближайшие 2 года компания инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Украины 600 млн долларов США.

«Но если вам не подходят новые условия вашего тарифного плана, вы можете самостоятельно ознакомиться с нашими актуальными предложениями на официальном сайте или в приложении Мой Киевстар», - заверили в «Киевстар».

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