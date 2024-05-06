Мобильный оператор «Киевстар» сообщил об очередных изменениях, которые вступили в силу для некоторых абонентов уже с 1 мая.

В «Киевстар» объявили, что с 1 мая отменяется плата за одну из услуг мобильного оператора, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение.

Речь идет об услуге Отдельные счета.

"С 1 мая 2024 года отменяется плата за услугу Отдельные счета для бизнес-клиентов", - говорится в сообщении.

В «Киевстар» отметили, что теперь стоимость услуги входит в ежемесячную абонентскую плату по тарифному плану, которым пользуется абонент — работник компании.

В компании также напомнили, что услуга Отдельные счета позволяет распределять и платить служебные мобильные расходы с корпоративного счета, а личные с персонального счета работника.

Для того, чтобы подключить эту услугу необходимо подать заявление в магазине Киевстар в присутствии координатора и абонента, с которым будет заключен договор на обслуживание персонального лицевого счета.

"Если персональный счет регистрируется на юридическое лицо, достаточно подать только заявление", - объясняют в "Киевстар".

Напомним также еще о одних изменениях с 1 мая для абонентов «Киевстар» - Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а вот для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться.

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