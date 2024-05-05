У телекомунікаційній компанії «Київстар» переглянули умови низки тарифних планів, тож сплачувати за послуги абонентам необхідно буде більше.

У «Київстар» також повідомили причину подорожчання. Як пояснили у компанії, «Київстар» не може не реагувати на економічну ситуацію в країні.

Абоненти, у свою чергу, новим подорожчанням шоковані.

«Спочатку було 55 потім 80 ґрн далі знову 55 грн. ....тепер аж 100...ви взагалі адекватні....я раді принципа з вами не буду справ ніяких мати..», - поскаржився один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Відповідаючи на скарги, у «Київстар» запевнили, що від цього кроку довго утримувалися, однак вимушені діяти саме так через економічну ситуацію.

«У середньому ціна зміниться на 25–70 грн до вартості тарифу», - зазначили у «Київстар».

В компанії також підкреслили, що при цьому абонент отримає додаткові послуги в тарифі: хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, також у деяких тарифних планах з’являться Суперсили або можливість користуватися за кордоном «Роумінг як вдома».

Абонентам «Київстар» також необхідно мати на увазі, що залишатись на своєму тарифі вони не зобов’язані. Людям пропонують самостійно обрати собі інший тариф, безоплатно змінивши на той, який більше відповідає їхнім потребам.

Нагадаємо, що деяких тарифів передплати нові тарифи почали діяти вже з 9 квітня, для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів – з 1 травня.

Також з 1 травня ціни змінилися для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом.

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