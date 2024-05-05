В телекоммуникационной компании «Киевстар» пересмотрели условия ряда тарифных планов, так что платить за услуги абонентам необходимо будет больше.

В «Киевстар» также сообщили причину подорожания. Как пояснили в компании, "Киевстар" не может не реагировать на экономическую ситуацию в стране.

Абоненты, в свою очередь, новым подорожанием шокированы.

«Сначала было 55, затем 80 грн дальше снова 55 грн. ....теперь 100...вы вообще адекватны....я ради принципу с вами не буду дел никаких иметь..», - посетовал один из абонентов «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

Отвечая на жалобы, в «Киевстар» заверили, что от этого шага долго удерживались, однако вынуждены поступать именно так из-за экономической ситуации.

"В среднем цена изменится на 25-70 грн к стоимости тарифа", - отметили в "Киевстар".

В компании также подчеркнули, что при этом абонент получит дополнительные услуги в тарифе: минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, также в некоторых тарифных планах появятся суперсилы или возможность пользоваться за рубежом "Роуминг как дома".

Абонентам «Киевстар» также следует иметь в виду, что оставаться на своем тарифе они не обязаны. Людям предлагают самостоятельно выбрать себе другой тариф, безвозмездно сменив тот, который больше отвечает их потребностям.

Напомним, что некоторые тарифы предоплаты на новые тарифы начали действовать уже с 9 апреля, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая.

Также с 1 мая цены изменились для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе.

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