Слід пам'ятати, що безпека та правильне функціонування смартфона залежать не тільки від технічних характеристик, а й від ваших дій.

Часто несподівані звуки телефону можуть бути викликані зайвою кількістю програм, що надсилають сповіщення. Щоб вирішити цю проблему, потрібно налаштувати параметри сповіщень програм.

У загальних налаштуваннях смартфона виберіть категорію "Програми" та знайдіть потрібну програму у списку. Там можна встановити, чи має воно право надсилати повідомлення. Зазвичай звукові повідомлення з'являються від програм, які працюють у фоновому режимі. Цю опцію також можна вимкнути у налаштуваннях програми.

Bluetooth та NFC Якщо ви не використовуєте Bluetooth або NFC, краще відключіть ці функції, що забезпечить безпеку Вашого пристрою та захистить від несанкціонованих підключень. Іноді звукові повідомлення можуть з'являтися через Bluetooth або NFC, які намагаються встановити зв'язок з іншими пристроями.

Проблеми з пристроєм Іноді небажані звуки можуть бути викликані збоями в програмному забезпеченні пристрою. Спробуйте спочатку перезавантажити пристрій, утримуючи кнопку живлення та виберіть пункт "Перезавантажити". Якщо проблема не вирішується, можна спробувати скинути пристрій до заводських установок. Перед цим рекомендується створити резервну копію даних, оскільки це призведе до повного видалення інформації з пристрою.

Пошкоджений динамік Якщо звук з динаміка пристрою не схожий на звуки сповіщень програм і залишається незмінним, можливо, причина пошкодженого динаміка. У цьому випадку краще звернутися до сервісного центру для ремонту або заміни динаміка.

Хакерська атака Також небажані звуки можуть вказувати на атаку хакерів. У цьому випадку рекомендується перезавантажити пристрій і звернути увагу на безпеку програм, що завантажуються.

Останні новини України:

"Київстар" на тлі підвищення тарифів оголосив про нововведення.

Платити не доведеться: в "Lifecell" зробили важливе пояснення всім абонентам.

Як захитисти номер телефону від злому: у Vodafone назвали простий спосіб.