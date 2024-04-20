Ці поради можуть допомогти вам зберегти критично важливі особисті дані, зберегти особисті матеріали, а також можуть спростити спроби відшукати і заблокувати смартфон у разі крадіжки.

Коли ваш телефон вкрадуть, злодій, ймовірно, зітре телефон, щоб продати його якнайшвидше, і ваші дані не будуть використані. Однак, існує ймовірність, що злодії спробують зламати ваші облікові записи з надією заробити більше. Нижче ми пояснюємо кроки, які потрібно виконати до та після викрадення телефону, а також поділимося декількома способами посилити захист телефону.

Що зробити до того, як ваш смартфон вкрали

Поліція та постачальники телефонних послуг запитають код IMEI телефону, якщо ви повідомите їх про його викрадення. IMEI – це унікальний номер телефону, і поліція може використовувати його, щоб перевірити, де він продається. Обов'язково збережіть цей код у надійному місці.

Щоб дізнатися номер IMEI на Android, наберіть у додатку для набору номера: *#06#.

Щоб знайти свій номер IMEI на iPhone, перейдіть в меню "Налаштування" - "Загальні відомості" та прокрутіть вниз.

Цей код зазвичай пишуть на упаковці смартфона.

Далі, якщо ви ще не налаштували службу "Знайти мій телефон" на своєму смартфоні, вам потрібно зробити це якнайшвидше. Це дозволить дистанційно контролювати свій телефон і не допустити попадання особистих даних у чужі руки.

Що потрібно зробити насамперед, коли ваш телефон вкрали

Як тільки ви зрозумієте, що телефон зник, виконайте такі дії, щоб запобігти потраплянню персональних даних у чужі руки.

Скористайтеся відповідною службою "Знайти мій телефон", про яку ми писали вище, щоб знайти свій телефон та контролювати його.

Повідомте про викрадення телефону в поліцію. Зверніться до місцевого поліцейського відділку особисто або наберіть номер 102. Якщо ви знайшли свій телефон за допомогою програми "Знайти телефон", не намагайтеся повернути його самостійно, оскільки це загрожує вашою безпекою. Натомість передайте інформацію поліції.

Повідомте свого оператора. Скасуйте SIM-картку, щоб ніхто не міг використовувати мобільний телефон для здійснення дзвінків, надсилання текстових повідомлень або виходу в Інтернет.

Захистіть свої банківські рахунки. Якщо ви користуєтесь мобільним банкінгом, повідомте своєму банку, що телефон зник. Він може призупинити роботу мобільного банкінгу та порадити вам змінити паролі. Не забувайте про банківські картки, які ви зберегли для мобільних платежів.

Змініть важливі паролі – змініть принаймні паролі для своїх листів та облікових записів Apple, Google або Samsung. Ви можете використовувати менеджер паролів, такий як LastPass або Dashlane, щоб не забути всі новостворені паролі.

Видаліть телефон як надійний пристрій – це потрібно буде зробити, якщо на ньому раніше було включено двофакторну автентифікацію.

Читайте також:

Як прибрати нав’язливу рекламу на смартфоні Xiaomi: ефективні способи.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховують: названо найкращий спосіб захисту.

Як прискорити роботу старого телефону: найдієвіші лайфхаки.