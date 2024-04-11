Причины и способы прослушивания смартфона могут быть разными. Вцелом для прослушивания используют три метода. Первый из них – переадресация звонков. То есть все вызовы втайне от владельца смартфона переадресовываются на посторонний номер.
Еще один способ, как могут прослушивать ваш смартфон – контроль над микрофонами и камерами. Это, как правило, становится возможным в результате установки вредоносного программного обеспечения.
Такие приложения автоматически получают доступ к микрофону и включают его во время разговора. Именно и поэтому специалисты призывают не загружать сомнительные приложения, тем более из ненадежных источников.
Три способа, как могут прослушивать ваш смартфон.
Также прослушивать смартфон могут с помощью профессионального оборудования.
Отметим, что именно первый метод, то есть переадресация, считается наиболее доступным и бюджетным для прослушивания смартфонов.
Выявить, что это действительно происходит с вашим смартфоном можно очень быстро – с помощью специального кода *#21#.
После нажатия кнопки вызова на экране появится полная информация о переадресации данных.
Три способа, как могут прослушивать ваш смартфон.
Еще один полезный код – *#62#. Он позволит выяснить, на какой номер установлено перенаправление звонков и SMS-сообщений при отсутствии связи.
Отключить перенаправление всех данных на вашем смартфоне также поможет код – ##002#.
Еще один код *#33# позволит активировать или деактивировать функцию блокировки SMS и MMS, а также узнать все контакты в черном списке.
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