Эти советы могут помочь вам уберечь критично важные личные данные, сохранить личные материалы, а также могут упростить попытки отыскать и заблокировать смартфон в случае кражи.

Когда ваш телефон украдут, вор, вероятно, сотрет телефон, чтобы продать его как можно быстрее, и ваши данные не будут использованы. Однако, существует вероятность, что воры попытаются сломать ваши аккаунты с надеждой заработать больше. Ниже мы объясняем шаги, которые необходимо выполнить до и после похищения телефона, а также поделимся несколькими способами усилить защиту телефона.

Что сделать до того, как ваш смартфон украли

Полиция и поставщики телефонных услуг запросят код IMEI телефона, если вы уведомите их о его похищении. IMEI – это уникальный номер вашего телефона, и полиция может использовать его, чтобы проверить, где он продается. Обязательно сохраните этот код в надежном месте.

Чтобы узнать номер IMEI на Android, наберите в приложении для набора номера: *#06#.

Чтобы найти свой номер IMEI на iPhone, перейдите в меню "Настройки" - "Общие сведения" и прокрутите вниз.

Этот код обычно пишут на упаковке смартфона.

Далее, если вы еще не настроили службу "Найти мой телефон" на своем смартфоне, вам нужно сделать это как можно быстрее. Это позволит дистанционно контролировать свой телефон и не допустить попадания личных данных в чужие руки.

Что нужно сделать в первую очередь, когда ваш телефон украли

Как только вы поймете, что телефон исчез, выполните следующие действия, чтобы предотвратить попадание персональных данных в чужие руки.

Воспользуйтесь соответствующей службой "Найти мой телефон", о которых мы писали выше, чтобы найти свой телефон и контролировать его.

Сообщите о похищении телефона в полицию. Обратитесь в местный полицейский участок лично или наберите номер 102. Если вы нашли свой телефон с помощью программы "Найти телефон", не пытайтесь вернуть его самостоятельно, поскольку это чревато вашей безопасностью. Вместо этого передайте информацию полиции.

Сообщите своему оператору. Отмените телефонную SIM-карту, чтобы никто не мог использовать мобильный телефон для совершения вызовов, отправки текстовых сообщений или выхода в Интернет.

Защитите свои банковские счета. Если вы пользуетесь мобильным банкингом, сообщите своему банку, что телефон исчез. Он может приостановить работу мобильного банкинга и порекомендовать вам изменить пароли. Не забывайте о банковских картах, которые вы сохранили для мобильных платежей.

Измените важные пароли – измените по крайней мере пароли для своих писем и аккаунтов Apple, Google или Samsung. Вы можете использовать менеджер паролей, такой как LastPass или Dashlane, чтобы не забыть все наново созданные пароли.

Удалите телефон как надежное устройство – это нужно будет сделать, если на нем ранее была включена двухфакторная аутентификация.

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