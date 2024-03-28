У світі, де домінують цифрові технології, користувачі телефонів зі зрозумілих причин стурбовані своєю конфіденційністю.

Що можуть зробити люди, щоб контролювати конфіденційність свого телефону?

Отже, ваш телефон слухає вас. Але чому? З якою метою? Коротка відповідь: ваш телефон може слухати вас через своїх віртуальних помічників, чути голосові команди та рекомендувати персональну рекламу.

Мій телефон завжди слухає?

Це таке логічне питання. Якщо вашому телефону дозволено прослуховувати вас, чи робить він це кожну секунду кожної години, доки він увімкнений? Коротка відповідь: так, телефон технічно завжди прослуховує. Однак правда трохи складніша.

Телефон із голосовим керуванням повинен постійно підслуховувати, щоб уловити «слова пробудження» або голосову команду, яка використовується для активації служби віртуального помічника на телефоні. Вони варіюються від "Привіт, Siri" або "ОК, Google".

Як заборонити вашому телефону слухати вас?

Насамперед відключіть віртуальних помічників на телефоні, Siri або Google Assistant.

Спочатку зайдіть у програму налаштувань на своєму телефоні або планшеті Android або скажіть: «Окей, Google, відкрий налаштування Асистента». Звідти ви можете дотримуватися вказівок, щоб вимкнути Google Assistant.

Найкращий спосіб захистити ваш телефон Apple та інші пристрої iOS від прослуховування - вимкнути Siri.

Не зайвим буде завантажувати на телефон тільки перевірені програми, оновити програмне забезпечення телефону, видаліть програми, що не використовуються, використовуйте VPN і оновіть налаштування конфіденційності.

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