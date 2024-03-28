В мире, где доминируют цифровые технологии, пользователи телефонов, по понятным причинам обеспокоены своей конфиденциальностью.

Что могут сделать люди, чтобы контролировать конфиденциальность своего телефона?

Итак, ваш телефон вас слушает. Но почему? С какой целью? Короткий ответ: ваш телефон может слушать вас через своих виртуальных помощников, слышать голосовые команды и рекомендовать персонализированную рекламу.

Мой телефон всегда прослушивает?

Это следующий логичный вопрос. Если вашему телефону разрешено прослушивать вас, то делает ли он это каждую секунду каждого часа, пока он включен? Короткий ответ: да, ваш телефон технически всегда прослушивает. Однако правда немного сложнее.

Телефон с голосовым управлением должен постоянно подслушивать, чтобы уловить «слова пробуждения» или голосовую команду, используемую для активации службы виртуального помощника на телефоне. Они варьируются от «Привет, Siri» или «ОК, Google».

Как запретить вашему телефону вас слушать?

Первым делом отключите виртуальных помощников на телефоне,«Siri» или Google Assistant.

Сначала зайдите в приложение настроек на своем телефоне или планшете Android или скажите: «Окей, Google, открой настройки Ассистента». Оттуда вы можете следовать инструкциям, чтобы отключить Google Assistant.

Лучший способ защитить ваш телефон Apple и другие устройства iOS от прослушивания — отключить Siri.

Не лишним будет загружайть на телефон только проверенные приложения, обновить ПО телефона, удалите неиспользуемые приложения, используйте VPN и обновите настройки конфиденциальности.

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