У телекомунікаційній компанії «Київстар» після масштабного підвищення тарифів повідомили ще одну важливу новину, яка стосується тисяч українців.

У «Київстар» прийняли рішення щодо послуги, за яку деяким користувачам платити не доведеться, пише Politeka.net.

Мобільний оператор повідомив, що буде надано безоплатний доступ до ТБ.

Таке рішення стосується мешканців жителів Харкова та області. У заяві йдеться про те, що у зв’язку з атакою на телевежу Київстар ТБ надає безоплатний доступ до своєї платформи кіно та телебачення, щоб жителі Харківшини мали можливість дивитися українські інформаційні ресурси.

«Для того, щоб забезпечити харків’янам можливість отримувати інформацію навіть попри удари ворога, платформа кіно та телебачення Київстар ТБ надає жителям міста та області безоплатний доступ до новин та іншого контенту на період кризової ситуації», - йдеться у повідомленніі «Київстар».

Доступ до Київстар ТБ буде надано за промокодом KHARKIV. Активувати його зможуть абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Зробити це слід до кінця весни

«Промокод надає ознайомчий доступ до пакета «Преміум HD», - уточнили в «Київстар».

Нагадаємо, раніше у «Київстар» попередили абонентів про підвищення тарифів.

Для деяких тарифів передплати зміни вже діють з 9 квітня. Для контрактних контрактних тарифів і бізнес-клієнтів вартість зміниться з 1 травня.

Також з 1 квітня платити більше доведеться для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом.

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