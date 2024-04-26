В телекоммуникационной компании Киевстар после масштабного повышения тарифов сообщили еще одну важную новость, которая касается тысяч украинцев.

В «Киевстар» приняли решение относительно услуги, за которую некоторым пользователям платить не придется, пишет Politeka.net.

Мобильный оператор сообщил, что будет предоставлен бесплатный доступ к ТВ.

Такое решение касается жителей Харькова и области. В заявлении говорится, что в связи с атакой на телебашню Киевстар ТВ предоставляет безвозмездный доступ к своей платформе кино и телевидения, чтобы жители Харьковщины имели возможность смотреть украинские информационные ресурсы.

«Для того чтобы обеспечить харьковчанам возможность получать информацию даже несмотря на удары врага, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ предоставляет жителям города и области бесплатный доступ к новостям и другому контенту на период кризисной ситуации», - говорится в сообщении «Киевстар».

Доступ к Киевстар ТВ будет предоставлен по промокоду KHARKIV. Активировать его могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Сделать это следует к концу весны

«Промокод предоставляет ознакомительный доступ к пакету «Премиум HD», – уточнили в «Киевстаре».

Напомним, ранее в «Киевстар» предупредили абонентов о повышении тарифов.

Для некоторых тарифов предоплаты изменения уже действуют с 9 апреля. Для контрактных контрактных тарифов и бизнес клиентов стоимость изменится с 1 мая.

Также с 1 апреля платить больше придется для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе.

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