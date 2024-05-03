У телекомунікаційній компанії «Київстар» після значного підвищення тарифів для абонентів готуються до дуже серйозних змін – з’явилися подробиці.

«Київстар» повідомив про розвиток 4G в Україні і про тестування радіочастот для технології у двох містах України вже найближчим часом.

Також відома дата і де відбудеться тестування. Як підкреслюють у «Київстар», тестування радіочастот у спектрі 2100 МГц відбудеться у Луцьку та Самборі (Львівська область) і почнеться з 20 червня.

«У межах тестування абоненти Київстар продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватись іншими мобільними сервісами без змін», - запевняють у «Київстар».

Однак, як підкреслюють в компанії, замість застарілої технології 3G для користувачів буде доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет.

«Завдяки цьому абоненти Київстар у Луцьку та Самборі відчують суттєве покращення якості з’єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів», - розповіли в «Київстар».

У «Київстар», звертаючись до абонентів у Луцьку та Самборі, радять перейти на технологію 4G, увімкнувши її на своєму телефоні.

«Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM без додаткової плати, при цьому номер зберігається», - розповіли у «Київстар» абонентам, додавши, що вони можуть замовити USIM на відділення Укрпошти з безкоштовною доставкою або звернутися до магазинів оператора.

Компанія наголошує, що при заміні SIM на ту, яка підтримує 4G, номер, тариф, гроші на рахунку та всі підключені послуги — зберігаються.

Нагадаємо, що "Київстар" підвищив тарифи на свої послуги.

Ціни зросли як для клієнтів, які обслуговуються за передоплатою так і для контрактників.

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