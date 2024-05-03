В телекоммуникационной компании «Киевстар» после повышения тарифов для абонентов готовятся к очень серьезным изменениям – появились подробности.

«Киевстар» сообщил о развитии 4G в Украине и о тестировании радиочастот для технологии в двух городах Украины в ближайшее время.

Также известна дата и где пройдет тестирование. Как подчеркивают в «Киевстар», тестирование радиочастот в спектре 2100 МГц состоится в Луцке и Самборе (Львовская область) и начнется с 20 июня.

"В рамках тестирования абоненты Киевстар продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами без изменений", - уверяют в "Киевстар".

Однако, как подчеркивают в компании, вместо устаревшей технологии 3G для пользователей будет доступен скоростной мобильный 4G-интернет.

«Благодаря этому абоненты Киевстара в Луцке и Самборе ощутят существенное улучшение качества соединения, а скорость мобильного интернета вырастет до 10 раз», - рассказали в «Киевстаре».

В Киевстар, обращаясь к абонентам в Луцке и Самборе, советуют перейти на технологию 4G, включив ее на своем телефоне.

«Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM без дополнительной платы, при этом номер сохраняется», - рассказали в «Киевстар» абонентам, добавив, что они могут заказать USIM на отделение Укрпочты с бесплатной доставкой или обратиться в магазины. оператора.

Компания отмечает, что при замене SIM на ту, которая поддерживает 4G номер, тариф, деньги на счету и все подключенные услуги — сохраняются.

Напомним, что "Киевстар" повысил тарифы на свои услуги.

Цены выросли как для клиентов, обслуживаемых по предоплате, так и для контрактников.

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