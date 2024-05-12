Каждый пользователь смартфона имеет доступ к очень полезной функции, которая может спасти от некоторых проблем.

Речь идет о «черном списке», пишет Politeka.net.

Такой функцией советуют абонентам пользоваться и в компании Lifecell.

Свое заявление по поводу «черного списка» на смартфоне в «Lifecell» сделали, реагируя на жалобу абонента на звонки якобы мошенников из озвученного им номера.

«… Звонят мошенники по несколько раз в день предлагают какое-то казино. Хочу узнать, кому принадлежит этот номер, чтобы они убрали мой со своей базы. Если не можете предоставить такую ​​информацию, то предоставте электронный почтовый ящик для официальных обращений граждан».

В Lifecell сообщили, что не имеют возможности озвучивать информацию, кому принадлежит номер, с которого абонент получает звонки. Однако у компании есть рекомендации относительно безопасности номера самого абонента.

В «Lifecell» призывают пользователей смартфонов не вводить номер своего мобильного на подозрительных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным в SMS с неизвестного/короткого номера, а также не отвечать на провокационные SMS, отправленные с неизвестного номера, если не уверены твердо в них подлинности.

"Внимательно читайте анкеты, где прописаны условия отправки вам рекламных сообщений, подписываясь под такими соглашениями, вы добровольно подписываетесь на получение спама; помните о базовых правилах пользования открытыми wi-fi сетями и т.д. ресурсами в сети Интернет» – предупреждают в «Lifecell».

Кроме того, пользователей смартфонами призывают не разглашать персональные данные и данные по своему номеру посторонним.

«Рекомендуем занести надоедающие номера в "черный список" на уровне Вашего устройства», - подчеркнули в «Lifecell».

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