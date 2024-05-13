Мобильный оператор "Киевстар" напомнил об изменении некоторых тарифов. Так, один из абонентов компании поинтересовался у представителей оператора, «планируется ли повышение стоимости тарифов из-за повышения стоимости электроэнергии и других экономических факторов».
В «Киевстар» подчеркнули, что действительно, «сейчас меняют некоторые тарифы». Отметим, что для некоторых тарифов предоплаты цены изменились с 9 апреля, а для контрактных тарифов и бизнес-клиентов с 1 мая.
Также с 1 мая придется платить больше абонентам Домашнего Интернета и линейки Все вместе. В «Киевстар» подчеркивали, что они долго удерживались от этого шага, но вынуждены реагировать на экономическую ситуацию в стране и, соответственно, пересмотреть условия тарифных планов.
«При стремительном росте цен в Украине и инфляции в 26,6% от начала войны – это вынужденный шаг», – подчеркивали в «Киевстар».
Однако возможность сэкономить у абонентов «Киевстар» все-таки есть. Так, они могут выбрать один из тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, куда включены сразу три услуги: мобильная связь, Домашний Интернет и ТВ-пакет.
«Линейка ВСЕ ВМЕСТЕ позволяет экономить до 50% стоимости всех трех услуг по сравнению со стоимостью оплаты каждой отдельно и оплачивать тариф одним платежом», - подчеркивают в «Киевстар».
Кроме того, мобильный оператор предупреждал, что с 1 мая Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться.
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