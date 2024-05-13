В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили информацию, будут ли расти тарифы из-за повышения цен на электроэнергию и другие экономические факторы.

Мобильный оператор "Киевстар" напомнил об изменении некоторых тарифов. Так, один из абонентов компании поинтересовался у представителей оператора, «планируется ли повышение стоимости тарифов из-за повышения стоимости электроэнергии и других экономических факторов».

В «Киевстар» подчеркнули, что действительно, «сейчас меняют некоторые тарифы». Отметим, что для некоторых тарифов предоплаты цены изменились с 9 апреля, а для контрактных тарифов и бизнес-клиентов с 1 мая.

Также с 1 мая придется платить больше абонентам Домашнего Интернета и линейки Все вместе. В «Киевстар» подчеркивали, что они долго удерживались от этого шага, но вынуждены реагировать на экономическую ситуацию в стране и, соответственно, пересмотреть условия тарифных планов.

«При стремительном росте цен в Украине и инфляции в 26,6% от начала войны – это вынужденный шаг», – подчеркивали в «Киевстар».

Однако возможность сэкономить у абонентов «Киевстар» все-таки есть. Так, они могут выбрать один из тарифов ВСЕ ВМЕСТЕ, куда включены сразу три услуги: мобильная связь, Домашний Интернет и ТВ-пакет.

«Линейка ВСЕ ВМЕСТЕ позволяет экономить до 50% стоимости всех трех услуг по сравнению со стоимостью оплаты каждой отдельно и оплачивать тариф одним платежом», - подчеркивают в «Киевстар».

Кроме того, мобильный оператор предупреждал, что с 1 мая Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться.

Последние новости Украины:

Добавьте эти номера в черный список: в Lifecell сделали новое заявление.

Безлимитные звонки: Киевстар после повышения тарифов удивил предложением.

Дозвониться никто не сможет: в "Киевстаре" сделали объяснения для абонентов.