У абонентів «Київстар» з’явилася нова можливість – в телекомунікаційній компанії пояснили, в чому вона полягає і що необхідно зробити, щоб нею скористатися.

У «Київстар» оголосили, що тепер абоненти мають можливість замовити один із трьох безлімітних пакетів без додаткових платежів: інтернет, дзвінки або SMS в межах нової акції Суперсильний безлім.

«Київстар стає першим оператором, який надає безлімітні дзвінки на всі мережі в Україні», - наголосили в компанії.

Отже, як скористатися «Суперсильним безлімом». Абоненту необхідно оплатити тарифний план, а потім замовити один із трьох безлімітних пакетів на вибір.

«Акція діє до 30 червня 2024 року включно і доступна для абонентів передплати, тарифів ВСЕ Разом, контракту, а також для бізнес-абонентів», - пояснили у «Київстар».

Також у компанії наголошують, що Суперсильний безлім підключається, тільки якщо тариф оплачено. Наданий безлім діятиме до наступної планової оплати тарифу і тільки на території України.

Нагадаємо, що раніше «Київстар» оголосив абонентам про підвищення тарифів.

«Щоб запропонувати нашим абонентам більше можливостей для спілкування із рідними, а також і далі інвестувати в розширення та кіберзахист мережі, ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування», - пояснювали у «Київстар» причини.

Для деяких тарифів передплати ціни змінилися з 9 квітня, а для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів з 1 травня.

Також з 1 травня доведеться платити більше абонентам Домашнього Інтернету та лінійки Все разом.

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