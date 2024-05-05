На батарею смартфона впливає багато факторів, тож варто знати і такий, чи дійсно з 4G вона розряджатиметься швидше, ніж з 3G.

У сучасних смартфонах батареї, як і раніше, не здатні довго тримати заряд. Для того, щоб батарея у смартфоні працювала якнайдовше експерти радять уникати повного циклу перезарядження (від нуля до 100% місткості) і не залишати телефон на зарядці на всю ніч.

Замість цього найкраще поповнювати заряд смартфону за допомогою коротких підключень - рівень заряду 80% краще для акумулятора, ніж 100 %.

Також експерти розповіли, чи правда, що з 4G (LTE) батарея розряджатиметься ще швидше, ніж з 3G.

4G - це високошвидкісний мобільний інтернет четвертого покоління. 4G наступник 3G і 2G, стандарт мобільної ультрашвидкої передачі даних для пристроїв: смартфонів, планшетів або модемів. 4G-мережа забезпечує швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с та передавання — до 90 Мбіт/с. 4G-мережа в порівнянні з 3G відрізняється стабільним підключенням, навіть якщо пристрій знаходиться в русі.

Так, в телекомунікаційній компанії «Київстар» зазначили, що в 4G-смартфонах зазвичай використовуються батареї більш високої ємності та більш низький рівень енергоспоживання.

«Тому час користування 4G-інтернетом майже не зміниться», - запевнили в «Київстар».

4G-інтернет тарифікується як звичайний мобільний інтернет, тож абонент сплачує за цю послугу за умовами тарифного плану свого оператора.

Додамо, що на думку деяких фахівців, 4G-мережа може обійтися 3-4 відсотками заряду за 8 годин, але тільки в ідеальних умовах. Наприклад, якщо телефон підключений до однієї станції, знаходиться в зоні покриття, а користувач не здійснює дзвінки.

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