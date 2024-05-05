На батарею смартфона влияет много факторов, так что стоит знать и такой, действительно ли с 4G она будет разряжаться быстрее, чем с 3G.

В современных смартфонах батареи по-прежнему не способны долго держать заряд. Для того, чтобы батарея в смартфоне работала как можно дольше, эксперты советуют избегать полного цикла перезарядки (от нуля до 100% емкости) и не оставлять телефон на зарядке на всю ночь.

Вместо этого лучше всего пополнять заряд смартфона с помощью коротких подключений – уровень заряда 80% лучше для аккумулятора, чем 100%.

Также эксперты рассказали, правда ли, что с 4G (LTE) батарея будет разряжаться еще быстрее, чем с 3G.

4G – это высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения. 4G преемник 3G и 2G, стандарт мобильной ультрабыстрой передачи данных для устройств: смартфонов, планшетов или модемов. 4G-сеть обеспечивает скорость загрузки данных до 700 Мбит/с и передачи – до 90 Мбит/с. 4G-сеть по сравнению с 3G отличается стабильным подключением, даже если устройство находится в движении.

Так, в телекоммуникационной компании "Киевстар" отметили, что в 4G-смартфонах обычно используются батареи более высокой емкости и более низкий уровень энергопотребления.

"Поэтому время пользование 4G-интернетом почти не изменится", - заверили в "Киевстар".

4G-интернет тарифицируется как обычный мобильный интернет, поэтому абонент платит за услугу по условиям тарифного плана своего оператора.

По мнению некоторых специалистов, 4G-сеть может обойтись 3-4 процентами заряда за 8 часов, но только в идеальных условиях. Например, если телефон подключен к одной станции, он находится в зоне покрытия, а пользователь не звонит.

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