У абонентов Киевстар появилась новая возможность – в телекоммуникационной компании объяснили, в чем она заключается и что необходимо сделать, чтобы ею воспользоваться.

В «Киевстар» объявили, что теперь абоненты имеют возможность заказать один из трех безлимитных пакетов без дополнительных платежей: интернет, звонки или SMS в рамках новой акции Суперсильный безлим.

«Киевстар становится первым оператором, предоставляющим безлимитные звонки на все сети в Украине», - отметили в компании.

Итак, как пользоваться «Суперсильным безлимом». Абоненту необходимо оплатить тарифный план, а затем заказать один из трех безлимитных пакетов по выбору.

«Акция действует до 30 июня 2024 года включительно и доступна для абонентов предоплаты, тарифов ВСЕ Вместе, контракта, а также для бизнес-абонентов», - пояснили в «Киевстаре».

Также в компании подчеркивают, что Суперсильный безлим подключается, только если тариф оплачен. Предоставленный безлим будет действовать до следующей плановой оплаты тарифа и только на территории Украины.

Напомним, что ранее "Киевстар" объявил абонентам о повышении тарифов.

«Чтобы предложить нашим абонентам больше возможностей для общения с родными, а также и дальше инвестировать в расширение и киберзащиту сети, мы обновляем наполнение и условия обслуживания», - объясняли причины.

Для некоторых тарифов предоплаты цены изменились с 9 апреля, а для контрактных тарифов и бизнес-клиентов с 1 мая.

Также с 1 мая придется платить больше абонентам Домашнего Интернета и линейки Все вместе.

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