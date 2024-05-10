Обслуговування номерів абонентів «Київстар» може призупинитися – чому і на якій підставі.

Мобільний оператор «Київстар» може тимчасово призупинити обслуговування будь-якого номеру у своїй мережі.

Це в тому числі відбувається, коли відповідне прохання надходить від абонента.

Як повідомляють у «Київстар», заявку на призупинення обслуговування номеру всі абоненти можуть оформити в онлайн-чаті, в найближчому магазині Київстар або за номером 466.

Контрактним абонентам рекомендується скористатися для цього додатком «Мій Київстар».

«Призупинення/поновлення обслуговування номера відбувається протягом 15-30 хвилин», - пояснили у «Київстар».

Також в компанії розповіла про вартість послуги. Для абонентів передплати призупинення обслуговування номеру буде безкоштовною. Для контрактних абонентів вона коштує 10 грн на місяць.

У «Київстар» також попереджають, що абоненту потрібно буде назвати причину призупинення.

«Важливий нюанс: вибір причини призупинення безпосередньо впливає на подальші варіанти відновлення та обмежень в роботі вашого номера», - наголошують у «Київстар».

Також співробітники компанії попросять абонента надати інформацію стосовно номера.

«Поки номер тимчасово відключений, плата за тариф та підключені послуги не знімається. Кошти на рахунку зберігаються», - розповіли також у «Київстар».

Крім того, у «Київстар» повідомили, що відбуватиметься з номером після призупинення.

Так, якщо номер був призупинений через втрату SIM-карти, то він не буде реєструватися в мережі і, відповідно, всі вхідні та вихідні активності за номером будуть недоступні.

У тому випадку, якщо номер був заблокований з інших причин, він буде реєструватися в мережі, томуу абоненту будуть доступні вхідні SMS, дзвінки на екстрені служби та на номери довідкової служби Київстар.

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