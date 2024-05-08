В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали абонентам актуальну інформацію щодо змін, які почали діяти у травні.

У «Київстар» повідомили, що тепер абоненти мають можливість замовити один із трьох безлімітних пакетів без додаткових платежів: інтернет, дзвінки або SMS в межах нової акції Суперсильний безлім.

Також у «Київстар» надали інструкцію, як отримати Суперсильний безлім. Спочатку необхідно оплатити тарифний план, а потім замовити один із трьох безлімітних пакетів на вибір.

Така пропозиція діє з 1 травня і до 30 червня включно. Скористатися нею можуть абоненти в передплати, тарифів ВСЕ Разом, контракту, а також для бізнес-абонентів.

Крім того, «Київстар» повідомив про скасування плати за послугу Окремі рахунки для бізнес-клієнтів.

Відтепер, наголошують у «Київстар», вартість послуги входить у щомісячну абонентську плату за тарифним планом, яким користується абонент — працівник компанії.

Послуга Окремі рахунки дозволяє розподіляти та сплачувати службові мобільні витрати — з корпоративного рахунку, а особисті — з персонального рахунку працівника.

Також у травні сталися зміни в Суперсилі Домашній Інтернет для деяких абонентів передплати.

Відтепер Суперсила Домашній Інтернет стала доступною для тарифів передплати ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила, а для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься.

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