Мобільний оператор «Київстар» повідомив про роботу сервісу VoLTE, пише Politeka.net.
«Сервіс VoLTE послідовно підключається всім користувачам. Якщо ваша сім-картка підтримує 4G і пристрій сумісний, рекомендуємо очікувати, після активації на ваш номер надійде смс», - повідомили у «Київстар», відповідаючи на питання одного з абонентів щодо запуску VoLTE.
Як пояснюють у «Київстар»,VoLTE забезпечує чіткіше та природніше звучання голосу, якщо обидва учасники дзвінка використовують телефони з підтримкою VoLTE.
Також у «Київстар» розповіли про переваги VoLTE. Одна з них – інтернет продовжує працювати під час виклику.
Ще одна перевага – швидке з’єднання.
«Без довгої тиші, завдяки тому, що дзвінки VoLTE обслуговуються в тій самій мережі, що й інтернет, і не потрібно перемикатися між 4G та 3G», - повідомили у «Київстар».
За VoLTE доплачувати не потрібно. У «Київстар» підкреслили, що розмови з використанням цього сервісу тарифікуються як звичайні дзвінки за умовами вашого тарифу.
«Мегабайти мобільного інтернету також не будуть зніматися», - додали у «Київстар».
VoLTE підтримують всі моделі Samsung, Xiaomi та Apple 2022 року випуску і новіші.
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