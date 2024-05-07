У телекомунікаційній компанії «Київстар» розповіли своїм абонентам про нову технологію, завдяки якій зв’язок ще кращий.

Мобільний оператор «Київстар» повідомив про роботу сервісу VoLTE, пише Politeka.net.

«Сервіс VoLTE послідовно підключається всім користувачам. Якщо ваша сім-картка підтримує 4G і пристрій сумісний, рекомендуємо очікувати, після активації на ваш номер надійде смс», - повідомили у «Київстар», відповідаючи на питання одного з абонентів щодо запуску VoLTE.

Як пояснюють у «Київстар»,VoLTE забезпечує чіткіше та природніше звучання голосу, якщо обидва учасники дзвінка використовують телефони з підтримкою VoLTE.

Також у «Київстар» розповіли про переваги VoLTE. Одна з них – інтернет продовжує працювати під час виклику.

Ще одна перевага – швидке з’єднання.

«Без довгої тиші, завдяки тому, що дзвінки VoLTE обслуговуються в тій самій мережі, що й інтернет, і не потрібно перемикатися між 4G та 3G», - повідомили у «Київстар».

За VoLTE доплачувати не потрібно. У «Київстар» підкреслили, що розмови з використанням цього сервісу тарифікуються як звичайні дзвінки за умовами вашого тарифу.

«Мегабайти мобільного інтернету також не будуть зніматися», - додали у «Київстар».

VoLTE підтримують всі моделі Samsung, Xiaomi та Apple 2022 року випуску і новіші.

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