В телекоммуникационной компании «Киевстар» рассказали своим абонентам о новой технологии, благодаря которой связь еще лучше.

Мобильный оператор "Киевстар" сообщил о работе сервиса VoLTE, пишет Politeka.net.

"Сервис VoLTE последовательно подключается всем пользователям. Если ваша сим-карта поддерживает 4G и устройство совместимо, рекомендуем ожидать, после активации на ваш номер поступит смс", - сообщили в «Киевстар», отвечая на вопросы одного из абонентов по запуску VoLTE.

Как объясняют в «Киевстар», VoLTE обеспечивает более четкое и естественное звучание голоса, если оба участника звонка используют телефоны с поддержкой VoLTE.

Также в «Киевстар» рассказали о преимуществах VoLTE. Одна из них – интернет продолжает работать во время вызова.

Еще одно преимущество – быстрое соединение.

«Без долгой тишины благодаря тому, что звонки VoLTE обслуживаются в той же сети, что и интернет, и не нужно переключаться между 4G и 3G», - сообщили в «Киевстар».

За VoLTE доплачивать не нужно. В «Киевстар» подчеркнули, что разговоры с использованием этого сервиса тарифицируются как обычные звонки по условиям вашего тарифа.

"Мегабайты мобильного интернета также не будут сниматься", - добавили в "Киевстар".

VoLTE поддерживают все модели Samsung, Xiaomi и Apple 2022 года выпуска и новее.

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