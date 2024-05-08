В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили абонентам актуальную информацию об изменениях, которые начали действовать в мае.

В «Киевстар» сообщили, что теперь у абонентов есть возможность заказать один из трех безлимитных пакетов без дополнительных платежей: интернет, звонки или SMS в рамках новой акции Суперсильный безлим.

Также в «Киевстар» предоставили инструкцию, как получить суперсильный безлим. Сначала необходимо оплатить тарифный план, а затем заказать один из трех безлимитных пакетов по выбору.

Такое предложение действует с 1 мая и по 30 июня включительно. Воспользоваться ею могут абоненты по подписке, тарифам ВСЕ Итого, контракту, а также для бизнес-абонентов.

Кроме того, «Киевстар» сообщил об отмене платы за услугу «Отдельные счета для бизнес-клиентов».

Теперь, отмечают в «Киевстар», стоимость услуги входит в ежемесячную абонентскую плату по тарифному плану, которым пользуется абонент — работник компании.

Услуга Отдельные счета позволяет распределять и платить служебные мобильные расходы с корпоративного счета, а личные с персонального счета работника.

Также в мае произошли изменения в Суперсиле Домашний Интернет для некоторых подписчиков.

Теперь Суперсила Домашний Интернет стала доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила, а для тарифа ТВОЙ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться.

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