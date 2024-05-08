Мобільний оператор «Vodafone» може заблокувати номер свого абонента – з якої причини і як цього уникнути.

Абоненти мобільного оператора «Vodafone» можуть стикнутися з дуже неприємною ситуацією – блокування номеру мобільного телефону. І відбутися це може будь-який день місяця.

З такою ситуацією і стикнувся один з абонентів «Vodafone».

«У мене контракт більше 20 років. Я зараз за кордоном , декілька місяців не було можливості сплатит абонентну плату . Зараз не можу ні сплатити борг, ні зв’язатись з оператором по цьому питанню . Номер заблоковано», - розповіів абонент про свою ситуацію на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

Зазначимо, що термін дії номера «Vodafone» cтановить 365 днів з моменту останнього поповнення рахунку.

«Якщо ви не поповнювали рахунок, термін дії номера – 30/60 днів з моменту здійснення першого дзвінка (залежно від вашого тарифу)», - попереджають у «Vodafone» своїх абонентів.

Щоб уникнути блокування номера абонентам, наприкінці місяця необхідно перевірити баланс особового рахунку – в My Vodafone або *110*10# та завчасно внести на рахунок суму вартості свого тарифу на наступний місяць.

У «Vodafone» також розповіли, як відновити користування послугами після блокування. Для цього абонент повинен внести на свій рахунок оплату в розмірі суми заборгованості +0,01 грн.

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