Мобільний оператор «Vodafone» відреагував на скарги абонентів і надав пояснення, що відбувається і чи буде вирішено проблему.

Так, абоненти «Vodafone» не задоволені зв’язком з представниками компанії. Мовляв, додзвонитися до оператора дуже складно.

«Найшвидше оператор візьме через годину»,

«А то і цілий день неможливо дозвонитися, лише після 00:00...», - скаржаться абоненти «Vodafone».

Реагуючи на скарги, у «Vodafone» вирішили пояснити, що відбувається і що робити абонентам, які не можуть додзвонитися до операторів.

«Дійсно, часто бувають черги», - зазначили у «Vodafone», додавши, що абоненти також можуть звернутись у приватні повідомлення групи мобільного оператора.

Також у «Vodafone» підкреслили, що через велике навантаження, на жаль, очікування у черзі може бути довготривалим.

«Нам шкода, що ви зіткнулись з такими складнощами. Рекомендуємо вам використовувати також інші канали спілкування з оператором…», - пояснили у «Vodafone».

Нагадаємо, щоб зателефонувати оператору «Vodafone» необхідно на мобільному телефоні набрати короткий номер 111. Після цього увімкнеться автовідповідач, але можна не дослуховувати його до кінця, а просто натиснути "0". Після цього потрібно буде дочекатися з'єднання з оператором.

Дзвінки на 111 — безкоштовні з мобільного Vodafone в Україні.

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